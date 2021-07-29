واتساب يطلق ميزة جديدة تتعلق بالمحادثات

2021/07/29 | 22:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مركز الإعلام الرقمي، اليوم الخميس، عن اطلاق تطبيق واتساب للتراسل الفوري بشكل رسمي، ميزة جديدة تتعلق بارشفة المحادثات.واوضح المركز في بيان، أن “الميزة الجديدة ستمكن المستخدم من نقل المحادثات الشخصية ومحادثات المجموعات الى الارشيف، حيث انها ستبقى في الارشيف حتى بعد وصول رسائل جديدة”.

واشار المركز الى أن “هذه الميزة ستخلص المستخدم من ازعاج رسائل المجموعات الكثيرة والرسائل الشخصية غير المرغوبة، التي ستظهر امامه حتى لو قام بتفعيل ميزة الكتم فيها كما كان يحدث سابقا”.

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