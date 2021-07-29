2021/07/29 | 22:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن حسن ناظم، وزير الثقافة العراقي، اليوم الخميس، عن وصول 17 ألف قطعة آثرية من الولايات المتحدة، في أضخم عملية استرداد.وقال ناظم في مؤتمر صحفي بمطار بغداد الدولي، إن الآثار التي وصلت للعراق هي من الرقم الطينية، استردها العراق وعادت لأرضها …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينفذ أكبر عملية استرداد لآثار مهربة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ينفذ أكبر عملية استرداد لآثار مهربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).