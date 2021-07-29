المجلس العربي للمياه: المنطقة تواجه تحديات مائية غير مسبوقة حاليًا

2021/07/29 | 22:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد المجلس العربي للمياه اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس محمود أبوزيد، لبحث ترتيبات انطلاق المنتدى العربي للمياه في دورته الخامسة التي تستضيفها مدينة دبي بالإمارات خلال المدة من 21 إلى 23 سبتمبر المقبل.وأكد أبوزيد في …

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