2021/07/29 | 22:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، الخميس، تعرض العراق الى ازمة اقتصادية مشابهة لما يحصل في لبنان، كونه يملك النفط وهو ذو قوة مالية عالية.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعه NRT، اليوم (29 تموز 2021)، إن "الوضع الاقتصادي للعراق جيد ومستبعد ان يصل الى ما وصلت اليه لبنان كونها انهارت مصرفيا وسياحيا اما نحن فنمتلك رافعة مالية قوية هي ايرادات النفط".

واضاف، انه "رغم كون اقتصادنا ريعي الا انه فيه موارد تنفق باستمرار وهي تعد استدامة للحياة وان كانت فيه مخاطر للمستقبل كونه مرهونا بأسعار النفط ولكن القطاع النفطي يؤدي الى تماسك بالاقتصاد بأي شكل من الاشكال".

واوضح، ان "حسابات البنك المركزي قوية في الوقت الحاضر وبدأت ترتفع ومؤشرات الكفاءة كفؤة أيضا".

وحول خفض سعر الدينار قال المستشار الاقتصادي للكاظمي:" ان تخفيض سعر صرف الدينار اثر في الوضع الاقتصادي كون اغلب المواد مستوردة بسبب توقف الصناعة واعتمادنا على المستورد، ولكن هناك اشياء ومواد في المقابل لم تتغير وبقيت ثابتة كالخدمات الحكومية".

وأشار صالح إلى أن "الوضع الاقتصادي في تحسن رغم مساسه لبعض الناس وحاجته الى سياسات معالجة وهو امر مهم لكيفية التصدي للطبقات الفقيرة والمحرومة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يوضح بشأن مخاطر الوضع الاقتصادي في العراق واخر تطورات رفع الدولار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يوضح بشأن مخاطر الوضع الاقتصادي في العراق واخر تطورات رفع الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).