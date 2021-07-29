2021/07/29 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت القوات الأمنية، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على 21 مطلوبا وتدمير أوكار لتنظيم داعش في محافظة كركوك.وقالت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 21 متهما بينهم “إرهابيون” وتدمير أوكار لداعش المركز الخبري الوطني.

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