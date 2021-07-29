كاردينال أمريكي سابق يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على قاصر منذ قرابة 50 عامًا

2021/07/29 | 22:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الكاردينال السابق ثيودور ماكاريك، الذي أزاله الفاتيكان من منصبه في 2019 بسبب مزاعم الاعتداء الجنسي، تهمًا جنائية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر منذ ما يقرب من 50 عامًا، وفقًا لإيداع المحكمة.

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