الشرطة الاتحادية تنفذ عملية استباقية واسعة تعثر خلالها على إحدى عشر وكراً ومواد أخرى في كركوك/ موسع

2021/07/29 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ نفذت قوات الشرطة الاتحادية عملية استباقية واسعة عثرت خلالها على إحدى عشر وكراً ومواد أخرى في كركوك .وذكر بيان للقيادة ان قطعات الفرقة الخامسة من اللواء الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والفوج الآلي وفوج المغاوير ومفارز الطائرات المسيرة وبأشراف قائد الفرقة وبالاشتراك مع قسم الاستخبارات ، نفذت عملية استباقية واسعة لملاحقة فلول العصابات الإرهابية في "وادي الكرحة ، وادي الكور ، وادي شبيجة ، وادي زغيتون" بكركوك ، أسفرت عن العثور على 3 أوكار ، عجلة همر مدمرة بالكامل ، حقيبة قاذفة ، 8 دروع ، وقناع وقاية .واضاف في ذات السياق من العملية ذاتها ، تمكن لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية من تنفيذ عملية استباقية لملاحقة الإرهابيين والخارجين عن القانون ، بالاشتراك مع قطعات الفرقة الخامسة ضمن ناحية الرشاد في قاطع عمليات كركوك ، تم خلالها تفتيش قرى " حسن غير و السلام المحجورة و وادي ابو الخناجر " ، أسفرت العثور على 8 أوكار ، و8 دروع ، و قاذفة ، وقناع وقائي ،حيث تم تدمير الأوكار بالكامل ومعالجة جميع المواد من قبل مفارز كتيبة هندسة ميدان الفرقة الخامسة ./انتهى9

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