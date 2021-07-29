القبض على ستة مطلوبين وتدمير ثلاث مضافات قرب كركوك

2021/07/29 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني في محافظة كركوك عن تمكن القطعات العسكرية ضمن قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة من القبض على ستة مطلوبين وتدمير ثلاث مضافات لعناصر داعش في اليوم الثاني للعمليات العسكرية التي تشهدها محاور عده جنوب وغرب كركوك .وقال المصدر في قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة لليوم الثاني من تنفيذ عمليات واسعة في قاطع المسؤولية تم القبض على (٦) مطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب وعلى (١٥) وفق مواد قانونية اخرى ودمرت (٣) مضافات لداعش والاستيلاء على بندقية و(٣) قنابل يدوية و(٣) صواريخ متنوعة وعلى مجموعة من الاعتدة مختلفة العيار.وكانت القوات الامنية تمكنت امس ، من القبض على (٢) مطلوب وفق المادة ١/٤ إرهاب وعثرت على ٨ مضافات وعلى همر مدمرة و(٣) قنابر هاون عيار ٦٠ ملم و(٣) قنابل يدوية و(٨) دروع للاشخاص وعبوة ومسطرة تفجير وخوذة للاشخاص وعلى(٨) مخازن بندقية كلاشنكوف واعتدة مختلفة./انتهى

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