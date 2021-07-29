2021/07/29 | 22:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مركز جنيف الدولي للعدالة، من خسارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الاعتراف الدولي بها بسبب عدم قدرتها على العمل بحرية ودون ضغوط سياسية.

وأكد المركز في بيان إن مفوضية حقوق الإنسان قد تفقد الاعتراف الدولي الذي حصلت عليه في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بسبب اختلال واضح في استقلاليتها واحتمال شل قدرتها على العمل بحرية وفاعلية، بعد ان كانت قد حصلت قبل أقل من شهر على التصنيف أي في عضوية لجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف والذي يمنحها أيضا صفة المراقب في اجتماعات الأمم المتحدة.

وأضاف البيان ان كتابا صادرا من قبل حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب يمنع مجلس المفوضية من ممارسة أية أعمال إدارية أو مالية، ويقرر تحويل إدارتها إلى لجنة مشكلة من مجلس النواب، وهو ما يقوض حسب المركز استقلالية المفوضية وقد يطيح بعضويتها في المؤسسة الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز دولي يحذر من خسارة المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الاعتراف الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز دولي يحذر من خسارة المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الاعتراف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).