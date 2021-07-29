مسؤول اقتصادي إيراني: لم نعد الوحيدين.. الدول العربية أصبحت منافسا لنا في العراق

2021/07/29 | 22:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المستشار الاقتصادي في العراق عبد الأمير ربيهاوي عن تزايد المنافسين التجاريين لبلاده في السوق العراقية.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية عن ربيهاوي قوله خلال لقاء مع رجال أعمال في محافظة كرمانشاه غربي إيران عبر الانترنيت ان تركيا والصين فقط كانتا في السابق منافسين تجاريين لبلاده في العراق بالفترة التي تلت العام الفين وثلاثة، أما الآن فإن الدول العربية في المنطقة ومن بينها الإمارات والسعودية والأردن، انضمت الى منافسي ايران في السوق العراقية، مبينا ان وضع قوانين مقيدة واستعداد صناع القرار العراقيين للتعاون مع الدول العربية في المنطقة من العوامل التي تعزز المنافسة في السوق العراقية.

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