وكالة الاناضول: الاستخبارات التركية تعتقل عنصرا بارزا في حزب العمال شمالي العراق

2021/07/29 | 22:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة الاناضول التركية عن قيام جهاز الاستخبارات التركي، بالقبض على عضو بارز في حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية.

الوكالة قالت ان جهاز الاستخبارات تمكن من اعتقال جمشيد دمير المدرج على القائمة الحمراء للمطلوبين من قبل تركيا، وذلك أثناء محاولته الفرار من شمالي العراق إلى أوروبا، مبينة ان الشخص المعتقل انضم الى حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة في العام الفين وتسعة قبل ان ينتقل الى سوريا في العام الفين وأربعة عشر.

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