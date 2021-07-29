عن الحراكات الاحتجاجية في فلسطين : سماتها وشعاراتها (2) - نهاد ابو غوش

2021/07/29 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش الشعاراتتعتبر مسالة صياغة الشعار واحدة من أكثر المسائل حساسية ودقة في العمل الجماهيري وفعاليا العمل الاحتجاجي، فالشعار ليس مجرد جملة سياسية أو عاطفية يمكن ارتجالها أو إلقاؤها على عجل، بل توجد مجموعة من المواصفات والشروط المتصلة بالشكل والمضمون، أي بالشعار السياسي ومضمونه من جهة وبالقالب الفني والجمالي الذي يستوعب هذا المطلب، ومن ابرز الشروط الواجب توافرها في الشعار:1- أن ......





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