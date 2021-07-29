تحالف عزم ’يهاجم’ قرار تغيير كوادر مفوضية نينوى: يناغم طموحات رئيس تحالف انتخابي!

2021/07/29 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هاجم تحالف عزم العراق، برئاسة خميس الخنجر، قرار إجراء تنقلات وإعفاءات في كوادر مفوضية محافظة نينوى، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى المدينة.

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وقال التحالف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (29 تموز 2021) إنه "لمن دواعي الأسف والإحباط ونحن نقترب من موعد إجراء الانتخابات التشريعية، المقبلة، التي عقدنا الأمل على أن تتمتع بالشفافية والنزاهة بجميع تفاصيلها أن نجد البعض يحاول الهيمنة على قرارات ومقدرات المؤسسات المستقلة في العراق لنتفاجأ اليوم بإجراء تغييرات في مفوضية انتخابات نينوى، وفي توقيت واضح، وطريقة مكشفوة للجميع، خصوصاً مع تواجد رئيس أحد التحالفات الانتخابية في المحافظة، والتسريبات التي نشرت منذ أمس، عن نيته تغيير كوادر المفوضية بما يتناغم وطموحاته السياسية".

ماذا حصل؟

ومنذ يوم أمس، توالت التسريبات عن وجود نية لإجراء تغييرات في المناصب العليا بمفوضية الانتخابات، في محافظة نينوى، وهو ما أثار تساؤلات عن طبيعة تلك التغييرات ودواعيها.

وتزامن ذلك مع زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى المدينة، ولقائه محافظها نجم الجبوري.

وعقب ذلك، أظهرت وثيقة صادرة من المفوضية تغييرات أجريت في مناصب مكتبها بمحافظة نينوى.

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