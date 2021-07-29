2021/07/29 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل فلسطيني في اشتباكات مع قوات إسرائيلية بالضفة الغربية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولو صحة: مقتل فلسطيني في اشتباكات مع قوات إسرائيلية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولو صحة: مقتل فلسطيني في اشتباكات مع قوات إسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).