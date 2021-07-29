أسترازينيكا تعلن عن تجاوز مبيعاتها الفصلية من اللقاح المضاد لكورونا المليار دولار

2021/07/29 | 22:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية، اليوم الخميس، أن مبيعاتها من اللقاح المضاد لكورونا بلغت 1,17 مليار دولار في النصف الأول من العام مع تسريع برامج التحصين العالمية.وازدادت المبيعات أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 894 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى حزيران، بعدما كانت 275 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى آذار، كما قالت الشركة في بيان.وسلّمت أسترازينيكا 319 مليون جرعة في النصف الأول من العام، بما فيها 572 مليون دولار من المبيعات في أوروبا و455 مليون دولار في أسواق ناشئة.وهذا اللقاح هو أحد اللقاحات الرائدة في العالم وكان حيويا في حملة التحصين السريعة في المملكة المتحدة والتي مكّنت الاقتصاد البريطاني من العودة بالكامل هذا الشهر.وأصدرت أسترازينيكا نتائجها بعد يوم من رفع شركة الأدوية الأميركية فايزر توقعاتها لإيراداتها السنوية وأرباحها بسبب زيادة الطلب على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المنافس الذي ابتكرته المجموعة بالتعاون مع مختبر بايونتيك الألماني.وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا باسكال سوريو “لقد أحرزنا تقدما كبيرا مع اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي طورناه”.وأضاف “حتى اليوم، سلّمت أسترازينيكا وشركاؤها مليار جرعة إلى أكثر من 170 دولة”.وقاد سوريو المسيرة لجعل أسترازينيكا واحدة من أولى شركات الأدوية في العالم التي تنتج لقاحا مضادا للفيروس.وساهم تطوير اللقاح بالتعاون مع علماء في جامعة أكسفورد وقرارهم بجعله متاحا بسعر الكلفة دون تحقيق ربح، في جعل الشركة الإنكليزية السويدية اسما مألوفا.وبسبب هذا القرار، فإن أداء أسترازينيكا ضئيل مقارنة بأداء شركة فايزر التي تتوقع مبيعات من لقاحها المضاد للفيروس هذا العام بقيمة 33,5 مليار دولار.وواجه لقاح أسترازينيكا شكوكا تتعلق بالسلامة وعلّق استخدامه في بعض الدول الأوروبية بسبب تقارير عن حدوث جلطات دموية نادرة.وأعلنت منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية أن فوائده تفوق أخطاره.وأضافت أسترازينيكا الخميس أن صافي أرباح المجموعة ارتفع 40 في المئة إلى 2,1 مليار دولار في النصف الأول من العام.وارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار الربع تقريبا إلى 15,5 مليار دولار.ومن دون احتساب الأرباح الناتجة عن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 14 في المئة إلى حوالى 14,4 مليار دولار.وقال سوريو “حققت أسترازينيكا فترة أخرى من النمو القوي بفضل أدائها في كل المناطق وكل الأوبئة”.وأضاف “نتيجة لذلك، حققنا المزيد من التقدم في الأرباح ودعمنا عمليات الإطلاق المستمرة وواصلنا استثمارنا في البحث والتطوير”.وستدعم الشركة نموها على المدى الطويل من خلال الاستحواذ على شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية “أليكسيون” في مقابل 39 مليار دولار.وأعطت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية موافقتها على هذه الصفقة الضخمة في وقت سابق من الشهر الحالي.وأضاف سوريو “الأسبوع الماضي، أكملنا الاستحواذ على شركة أليكسيون، وهو إنجاز ضخم سيمكننا من تعزيز خطوط الإنتاج في مجالي الأمراض النادرة وعلم المناعة”.ونتيجة لذلك، رفعت الشركة توجيهها للعام 2021 بكامله.ويتوقع الآن أن تنمو الإيرادات من دون احتساب مبيعات اللقاحات، بنسبة تراوح بين 20 و23 في المئة هذا العام.وفي وقت مبكر من بعد الظهر، انخفض سعر سهم أسترازينيكا بنسبة 0,2 في المئة إلى 8254 بنسا على مؤشر فوتسي 100 المرجعي في لندن.ويقول محللون إن سهم أسترازينيكا شهد انخفاضا في الأشهر الأخيرة لأن كثرا اعتبروا أن سعر أليكسيون كان مرتفعا جدا.

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