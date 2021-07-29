باحث سياسي: حكومة الكاظمي جاءت لمحاربة قرار الشعب وملاحقة المجاهدين

2021/07/29 | 22:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أكد الباحث بالشأن السياسي مقتدى المقدسي، يوم الخميس، ان الولايات المتحدة الأميركية دائما ما تحرج المؤمنين بفكرها بالكشف عن أطماعها في العراق.وأضاف المقدسي؛ في حديث لبرنامج حصاد الايام؛ ان اميركا تعترف ان تواجدها في العراق لمحاصرة إيران وسرقة النفط، وان الكيان الصهيوني يرى أن الوجود الأميركي حماية لمصالحه في المنطقة، مشيرا الى […]

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