2021/07/29 | 23:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبطها عددا من الحاويات المعدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

الهيئة قالت في بيان انها ضبطت احدى عشرة حاوية معدة للتهريب كانت تحتوي سيارات دون الموديل، ومنظومة وأجهزة اتصالات ومواد كيمياوية شديدة الخطورة، ومسحوق غسيل منتهي الصلاحية فضلا عن أثاث ومواد مستعملة ممنوعة من الاستيراد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية: ضبط 11 حاوية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية: ضبط 11 حاوية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).