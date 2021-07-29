رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يعود إلى العراق

2021/07/29 | 23:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الحكومي المرافق له، إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت عدة أيام.

الكتب الإعلامي للكاظمي أفاد أن الأخير وصف الزيارة بأنها تكللت بإنجاز التنظيم، وإرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات وأهمها الأمن، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والبيئة، والاستثمار وبقية منافذ التعاون الثنائي البنّاء.

وأضاف البيان أن الكاظمي أكد الاتفاق مع واشنطن على عدم تواجد أية قوات أميركية قتالية في العراق نهاية كانون الأول المقبل، مشيرا إلى أن العراق ماضٍ في سعيه من أجل توفير الفرص الكريمة لأبنائه، وإيجاد بدايات جديدة لكل ما يساهم في خدمة المواطنين.

وبيّن الكاظمي وفق البيان اعتزاز العراق حكومة وشعباً بما تحقّق لصالح حفظ الإرث الرافديني باستعادة 17 ألف قطعة أثرية، تم استلامها من الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت مع الوفد على متن الطائرة نفسها.

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