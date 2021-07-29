2021/07/29 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/قتل مدني في الاربعينات من عمره مساء اليوم الخميس عندما أطلق مسلحون مجهولون الهوية النار عليه داخل سيارته بالقرب من منطقة الجمعية بوسط الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل" أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على رجل كان يستقل سيارة نوع سورنتو مما أدى إلى وفاته أثناء نقله إلى المستشفى.واضاف أن المسلحين لاذوا الفرار إلى جهة مجهولة وان الشرطة عممت أوصاف العجلة التي كانوا يستقلونها"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين في الحلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين في الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).