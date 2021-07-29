مركز الإعلام الرقمي: واتساب يُطلق ميزة تخلص المستخدم من ازعاج رسائل المجموعات الكثيرة

2021/07/29 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد مركز الإعلام الرقمي DMC اطلاق تطبيق واتساب للتراسل الفوري بشكل رسمي، ميزة جديدة تتعلق بارشفة المحادثات.واوضح المركز في بيان ان الميزة الجديدة ستمكن المستخدم من نقل المحادثات الشخصية ومحادثات المجموعات الى الارشيف، حيث انها ستبقى في الارشيف حتى بعد وصول رسائل جديدة.واشار المركز، الى ان هذه الميزة ستخلص المستخدم من ازعاج رسائل المجموعات الكثيرة والرسائل الشخصية غير المرغوبة، التي ستظهر امامه حتى لو قام بتفعيل ميزة الكتم فيها كما كان يحدث سابقا./انتهى9

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