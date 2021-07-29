قبل 48 ساعة على انطلاقها.. تصريح جديد من التربية بشأن امتحانات الثالث المتوسط

2021/07/29 | 23:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة التربية، الخميس، التزامها بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة، خلال إجراء امتحانات طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي حضورياً.

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وقال المتحدث باسم الوزارة في حوار أجراه معه الزميل سعدون محسن ضمد تابعه "ناس"، (29 تموز 2021)، إن "وزارة التربية ملتزمة بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة، وما اذا صدرت قرارات بمنع التجوال وغيرها فوزارة التربية ستكون ملتزمة بها".

وأضاف، أن "الوزارة أجّلت امتحانات طلبة السادس الاعدادي والثالث المتوسط، نزولاً عند رغبة الطلبة، وحددت لها موعدا جديداً وهو الأول من الشهر المقبل للثالث المتوسط و21 آب لطلبة السادس الاعدادي، وستكون الامتحانات حضورية للمرحلتين".

وتابع، أن "وزارة التربية عمدت بأن تكون المراكز الامتحانية محافظة على التباعد البدني بين الطلبة لمنع الإصابات حيث سبيكون المركز الامتحاني منقسم إلى 5 مراكز، فضلا توفير فرق صحية لمراقبة الطلبة المصابين والذين لديهم أعراض الإصابة".

وعن إمكانية تأجيل الامتحانات في ظل ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في العراق قال فاروق: "الإصابات المرتفعة سجلت في ظل عدم وجود امتحانات للطلبة".

وأشار فاروق إلى أن "امتحانات الثالث المتوسط ستنطلق في الأول من آب في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وسيؤدي اكثر من 650 ألف طالب الامتحانات للمرحلة المذكورة".

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