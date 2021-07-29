2021/07/29 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التونسي يكلف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس التونسي يكلف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).