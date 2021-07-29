الياسري: البرلمان لم يؤد دوره بشكل واضح في مسألة إخراج القوات الاميركية

2021/07/29 | 23:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أكد المحلل السياسي محمد الياسري، يوم الخميس انه لا يوجد نص واضح وصريح في الحوار الاستراتيجي ينص على انسحاب القوات الاميركية.وقال الياسري في حديث لبرنامج حصاد الأيام؛ أن الوفد الذي زار واشنطن لا يمتلك معلومات عن عدد القوات الاميركية في العراق، مشيرا الى ان الكاظمي وبايدن لم يتطرقا لموضوع انسحاب القوات الاميركية […]

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