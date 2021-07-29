النرويج تقدم منحة لدعم نساء العراق

2021/07/29 | 23:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت حكومة النرويج 20 مليون كرونة نرويجية (2.35 مليون دولار أمريكي) لصندوق الأمم المتحدة للسكان لتوسيع عمله في نطاق الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له مع التركيز على النساء والفتيات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العراق.

وسيساهم التمويل الجديد في تحسين خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك تجديد المساحات الآمنة والمراكز المجتمعية المخصصة للنساء، وجعلها صديقة للنساء ذوات الإعاقة.



سيدعم المشروع أيضًا مشاركة الرجال والفتيان في التدخلات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وزيادة الوعي بحقوق المرأة في المخيمات ومناطق العائدين.

وسيواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز قدرات الشركاء في المجتمع المدني من أجل تقديم خدمات عالية الجودة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة بما في ذلك الإحالات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستشارات التي تركز على الناس.

وتعليقًا على المساهمة، قالت القائم بالأعمال في سفارة النرويج في الأردن والعراق، ريتا فوروسيث ساندبرج: “إن صندوق الأمم المتحدة للسكان شريك مهم في العمل لمنع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو مجال ذو أولوية للعمل والدعم الإنساني النرويجي.



إن زيادة الوعي بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتحسين المساعدة للناجين من العنف هي أهداف رئيسية للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً ".

وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، الدكتورة ريتا كولومبيا، عم المنحة: "إن دعم النرويج محوري في ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.



إن هذا الالتزام الجديد لا يشمل فقط التدخلات المباشرة للفتيات والنساء، ولكنه يشمل أيضًا المشاركة والحوار مع الفتيان والرجال والعائلات حول أهمية إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.



أن صندوق الأمم المتحدة للسكان ممتن للنرويج على ثقتها في عملنا وشراكتنا؛ معًا سنستمر في خدمة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها ".

PUKmedia / اعلام بعثة الامم المتحدة في العراق

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