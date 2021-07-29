الحلبوسي: سيتم معالجة ملف المصانع المتوقفة وتحريك المشاريع في نينوى

2021/07/29 | 23:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، انه سيتم إعمار مسرح الربيع ومعالجة ملف المصانع المتوقفة وتحريك المشاريع في محافظة نينوى.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان صحفي، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وخلال زيارته جامعة الموصل اكد انه سيتم إعمار مسرح الربيع ومعالجة ملف المصانع المتوقفة وتحريك المشاريع في المحافظة”.

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