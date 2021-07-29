الدولار يتراجع عند اغلاق البورصة

2021/07/29 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع سعر صرف الدولار الاميركي بصورة طفيفة امام الدينار العراقي، الخميس، عند اغلاق البورصة.

وذكر مصدر لـ NRT، اليوم (29 تموز 2021)، ان "اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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