لبنان.. نجيب ميقاتي يستبعد تشكيل حكومته قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت

2021/07/29 | 23:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء اللبناني المُكلّف، نجيب ميقاتي، إنه يستبعد تشكيل حكومته قبل 4 أغسطس/ آب، حيث ذكرى انفجار مرفأ بيروت 2020، التي وصفها بأنها "جريمة العصر".

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