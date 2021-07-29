ناظم: بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين العراق والولايات المتحدة

2021/07/29 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، الخميس، أن العراق تمكن من قطع شوط كبير في المفاوضات مع الولايات المتحدة، تحديداً فيما يخص تواجد القوات الأجنبية، والخطوات المقبلة ستركز على بناء العراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال ناظم خلال حديث للقناة الرسمية تابعه "ناس" (29 تموز 2021)، إن "المفاوضات وعلى مدى العام الماضي ركزت على انهاء تواجد القوات القتالية في العراق، والخطوة قد تحققت"، مضيفاً أن "المرحلة المقبلة يجب ان يتم التركيز فيها على قطاعات الاقتصاد والتعليم والثقافة".

وتابع، أن "العراق مضى في خطة مرسومة والحكومة جادة في متابعة جولات المناقشات ويجب ان يكون هناك حد للتفاوض"، قائلا: "واتوقع قد وصلناه".

وعن طبيعة الحوارات الاقتصادية التي خاضها وفد العراق في واشنطن، أكد أنها "تناولت عدة مجالات بينها ملفي الكهرباء والنفط، فضلا عن الحديث مع الجهات المعنية هناك حول اتفاقيات من شانها توليد الارتياح للشركات الاجنية في المرحلة المقبلة".

وأكد أن "العراق سيقوم بمنح –الفيزا- للشركات الأجنبية والأميركية في المطار مباشرة، في خطة تهدف الى تسهيل الاستثمار داخل البلاد".

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