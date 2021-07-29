ذهبيات الأولمبياد ليست من الذهب.. وهكذا صنعها اليابانيون

2021/07/29 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الميدالية الذهبية التي يتم تكريم الفائزين بالألعاب الأولمبية بها ليست مصنوعة من الذهب، بل هي من الفضة، ولا يشكل الذهب سوى جزءا بسيطا منها، لا تتعدى مهمته طلاء تلك القطعة الفضية.

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