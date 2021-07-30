الصحة تكشف حقيقة فرض حظر شامل للتجوال ابتداء من الأسبوع المقبل

2021/07/30 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة الصحة، الجمعة، حقيقة فرض حظر شامل للتجوال ابتداء من الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، انه "لغاية الآن لا يوجد قرار بفرض حظر شامل للتجوال من يوم الأحد الموافق 1 اب المقبل ولغاية يوم 30 اب".

يتبع ..

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