اعتقال شبكتين

2021/07/30 | 00:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وكالة الحماية والمعلومات في اقليم كردستان، عن اعتقال ثمانية "إرهابيين" من داعش خلال ثلاث عمليات نفذت في الأيام 13 و23 و25 من تموز الجاري، والذين كانوا ينوون تنفيذ تفجيرات في إقليم كردستان.وأفادت الوكالة في بيان إن العمليات نفذت في مدينة السليمانية وقضاء جمجمال، وتمت إحالة المعتقلين إلى القضاء.ولفت البيان إلى أن اعتقال عناصر داعش جاء بعد "جمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة والحصول على الأدلة الكاملة"، مبيناً أن "إحدى المجاميع كانت خلية نائمة والثانية كانت تُجهَز لتنفيذ تفجيرات في إقليم كردستان".واوضحت ان المعتقلين في جمجمال هم علي محمد علي الملقب بـ"أبو أنس"، كان يشغل منصب أمير أمني لداعش في ولاية الموصل، وبعد استعادة السيطرة على محافظة نينوى، انتقل بين الرقة السورية والفلوجة والجزيرة وكركوك، واستمر في شن أعمال إرهابية ضد أهالي سوريا والعراق، وكان أبو أنس ينوي تنفيذ عملية إرهابية في إقليم كوردستان عن طريق التفجيرات.والثاني محمد حسين محمد، كان يعمل في صنع العبوات الناسفة، وكانت لديه خبرة كاملة في تنفيذ العمليات الإرهابية عن طريق العبوات والتفجيرات ضد المواطنين والقوات الأمنية، وكان ضالعاً بتفخيخ السيارات وتفجيرها.والثالث جمعة جاسم محمد، أحد الإرهابيين الخطيرين في داعش ضمن شبكة جمجمال، وكان ضمن كتيبة الانغماسيين، وكان ينوي تنفيذ عملية إرهابية في إقليم كوردستان، مع أبو أنس ومحمد حسين.والرابع أحمد عمر زيدان، المعروف بـ"أبو حمودي"، المسؤول الشرعي في خلية جمجمال، وكان سابقاً المسؤول الشرعي لداعش في الحمدانية خلال سيطرة التنظيم على القضاء.والمتهم الخامس عبد الكريم أحمد عمر، مسلح متمرس في التنظيم ولديه خبرة في القنص.والسادس فراس عجاج، مسلح متمرس في التنظيم وشارك في تنفيذ العديد من الجرائم الإرهابية ضد المواطنين والقوات الأمنية العراقية.واوضح ان الشبكة المعتقلة يومي 13 و23 في السليمانية: هم رعد سليم أحمد، الأمير العسكري في داعش، وأمير ديوان الزكاة، وسبق أن فجر اثنان من أخوته نفسيهما بأمر من داعش مستهدفين القوات الأمنية العراقية.والثاني عمر جاسم محمد، عضو في خلية نائمة من داعش من السليمانية، وسبق أن شارك في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية في مناطق أخرى من العراق./انتهى9

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