اندلاع نزاع عشائري في قضاء الكحلاء بميسان والقوات الامنية تشن حملة تفتيش للقبض على المتسببين

2021/07/30 | 00:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلن مصدر امني عن اندلاع نزاع عشائري في قضاء الكحلاء جنوب شرق محافظة ميسان".وقال المصدر ان القوات الامنية طوقت مكان النزاع وشنت حملة دهم وتفتيش للقبض على المتسببين"./انتهى

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