"فيديو صادم" يقود لاعتقال عامل توصيل وجبات غذائية بالسعودية

2021/07/30 | 00:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الجهات الأمنية في السعودية القبض على عامل توصيل للوجبات الغذائية بعد أن كشف مقطع فيديو ما فعله في الطلبية قبل تسليمها.

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