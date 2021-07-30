قيادي من الاخوان المسلمين التونسي يطلب قطع إرسال اللقاحات الموجهة لتونس من أجل مواجهة فيروس كورونا - احمد موكرياني

2021/07/30 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني "القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة رضوان المصمودي، طالب الإدارة الأميركية إلى قطع إرسال اللقاحات ووقف الإعانات الطبية الموجهة لتونس من أجل مواجهة فيروس كورونا، كوسيلة للضغط على الرئيس قيس سعيد من أجل التراجع عن قراراته"أسئلة لابد منها: • هل يمكن ان يكون رضوان المصمودي مسلما او حتى انسانا عنده ذرة من الشعور الإنساني تجاه شعبه التونسي بشكل خاص وتجاه الإنسانية بشكل عام؟o على الشعب ......





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