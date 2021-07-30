أغلال الديون في بلدان الجنوب عبء على كاهل العمال في كل مكان - قصي الصافي

2021/07/30 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قصي_الصافي بقلم: مايكل كَالنتترجمة: قصي الصافيتضخمت ديون بلدان الجنوب في السنة الاولى من الجائحة بمستويات خطيرة، الامر الذي دعا تلك البلدان الى اتباع سياسات تقشف أكثر من ذي قبل.



تلك الضائقة التي استهدفت عمال عالم الجنوب لا تنحصر تداعياتها ضمن الحدود المحلية، بل أن الصراع ضد عبودية الديون عابرللحدود وتمتد اثاره لتطال العمال في كل مكان.بينما تعود بلدان الشمال بعد عام من الجائحة لافتتاح الب ......





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