نحو تنمية اتفاق عبدالواحد والحلو - المنصور جعفر

2021/07/30 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هذا تنبيه إلى خلل وتناقض بعض مواد الاتفاق الموقع يوم 29 يوليو 2021 بين زعيمي أكبر حركتين مسلحتين لتحرير السودان.1- توكيدات أولية:(أ) مهم قبل عرض نقاط الخلل في اتفاق 29 التوكيد على lن حدوث التمكين الأكبر عام 1504 ضد سكان السودان الأصليين قد تفاقمت ظلماته العنصرية/الطبقية وتنوعت عبر مختلف العهود السياسة عامة، وزادت في بنية دولة الإستعمار الداخلي والتسول والتوجيه من الخارج المعا ......





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