بايدن يدعو السلطات المحلية لمنح 100 دولار لكل شخص يتلقى اللقاح

2021/07/30 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، باتخاذ مجموعة تدابير للتحفيز على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من بينها وضع ملايين الموظفين الفيدراليين أمام خيار من اثنين، إما تلقي اللقاح وإما الخضوع لمجموعة قيود، وفقا لبيان أصدره البيت الأبيض، الخميس.

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