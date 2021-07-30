قيادة المقر المتقدم تنفذ عمليات أمنية واسعة في كركوك لليوم الثاني على التوالي

2021/07/30 | 00:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ولليوم الثاني على التوالي تنفيذ عمليات أمنية واسعة ضمن قاطع المسؤولية.

القيادة أفادت في بيان، استمرارها لليوم الثاني على التوالي في تنفيذ عمليات أمنية واسعة لملاحقة عصابات الإرهاب ضمن قاطع المسؤولية بإشراف مباشر من قبل قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي، مؤكدة إلقاء القبض على ستة مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وخمسة عشر آخرين وفق مواد قانونية أخرى، فضلا عن تدمير ثلاث مضافات والاستيلاء على بندقية وثلاث قنابل رمانية يدوية وثلاثة صواريخ متنوعة ومجموعة من الأعتدة المتنوعة.

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