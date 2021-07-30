السعودية ترفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بداية من مطلع أغسطس.. بضوابط

2021/07/30 | 01:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أعلنت وزارة السياحة السعودية عن فتح المملكة أبوابها للوافدين، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من مطلع أغسطس 2021.وبينت وزارة السياحة، أنه يمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على …

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