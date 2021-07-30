2021/07/30 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيثم_بن_محمد_شطورو حقيقة لن تجد أشد إثارة للغثيان، من القول أن الدولة برئيسها قيس سعيد قد قامت بانقلاب على الديمقراطية.



ألهذه الدرجة غائبة هذه العقول في الزيف والبهتان والأوهام التي لا علاقة لها بالواقع؟هناك إشكالية منتـشرة عموما وهي العقلية الإيديولوجية لدى كثير من النخب السياسية، وهي طريقة التـفكير الإسقاطية على الواقعة والغير منطلقة منه أو ذات رابط فعلي به، وهي تتجلى في المقولات التي تدور حول رحاهم الشخصي الذ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل هو إنقلاب على الديمقراطية في تونس؟ - هيثم بن محمد شطورو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل هو إنقلاب على الديمقراطية في تونس؟ - هيثم بن محمد شطورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).