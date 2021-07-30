حزب البعث ودوره في تغيب سلطة 14 تموز من خلال رفعه شعار (الوحدة الفورية الاندماجية):(2 -5) - عقيل الناصري

2021/07/30 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري يقول، من ناحية الممارسة للعملية السياسية والفكرية، يفغني بريماكوف: "...



لم يكن تفكير القوميين الثوريين الذين جاءوا للسلطة في بعض الدولة العربية متشابه مؤيدا بشكل مطلق للوحدة العربية.



وكان شعار (وطنية البلاد) في الممارسة فوق القومية العربية, ولم تكن هذه صفة مميزة لمصر وحدها فقط، بل لجميع الانظمة العربية البرجوازية الصغيرة.



وبالرغم من التأكيدات على الاستعداد للذود عن وحدة العالم العربي وإعلان هذا ال ......





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