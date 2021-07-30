ستالين سرق الثورة بعد اغتيال لينين - كريم الزكي

2021/07/30 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_الزكي ستالين / قائد عصابة باكو (أذربيجان)قائد عصابة تسمى عصابة باكو / عمل ستالين في منطقة باكو النفطية والتي كانت المصدر الأساسي للنفط في روسيا والعالم قبل الثورة / كان يسطوا على البنوك / كما سطا على الثورة بعد اغتيال لينين نجح في إزاحة رفاق لينين من قيادة الحزب تباعاً وبسياسة فرق تسد والتآمر والقتل وبتلفيق التهم والغدر بهم والآخرين نالهم الأبعاد عن الوطن وإسقاط الجنسية عنهم ووصل الأمر بستالين أنه ق ......





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