طالبان تعترف بقتل شرطي وممثل فكاهي انتشرت صور جثته

2021/07/30 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قندهار (أفغانستان),-(أ ف ب) – أقرت حركة طالبان الخميس بأنها قتلت مؤخرا شرطيا أفغانيا اشتهر بمقاطع فيديو فكاهية كان ينشرها عبر الإنترنت، بعد موجة تأثر عمّت أفغانستان عقب نشر صور تظهر تعرضه للضرب على أيدي متمردين ثم تعرض جثته.في ولاية قندهار بجنوب أفغانستان، مهد حركة طالبان، حيث كان يعيش، كان نزار محمد معروفا […]

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