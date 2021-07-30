منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة في 15 دولة تمتدّ من المغرب إلى باكستان

2021/07/30 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة -(أ ف ب) – أعربت منظمة الصحة العالمية الخميس عن قلقها من “ارتفاع” أعداد الإصابات بفيروس كورونا في 15 دولة تمتدّ من المغرب إلى باكستان، محذّرة من أنّ هذه البلدان الموزّعة على المغرب العربي والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا تواجه “موجة وبائية رابعة” في وقت لا تزال فيه معدّلات التحصين فيها منخفضة للغاية.وقالت […]

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