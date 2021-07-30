منظمة الصحة تحذّر..

2021/07/30 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن قلقها من "ارتفاع" أعداد الإصابات بفيروس كورونا في 15 دولة، تمتدّ من المغرب إلى باكستان، محذّرة من أنّ هذه البلدان الموزّعة على المغرب العربي والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا تواجه "موجة وبائية رابعة" في وقت لا تزال معدّلات التحصين فيها منخفضة للغاية.

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