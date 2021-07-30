النساء .. هل معركتهن ( خاسرة) ضد البيروقراطية؟

2021/07/30 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروين حميد مجيد نعتت بأنها نصف العالم، وراح آخرون الى أنها كل العالم، المرأة، هذا الكيان الذي بوجوده تستكمل الحياة اوجهها لأنها رمز النماء والخصب وشريان رئيس يغذي مسيرتها، بغيابه سينفصل الكون عن منظومة الديمومة والاستقرار النفسي، المرأة في كل عصر وزمان عدّت على أنها نصف يتكىء عليه الرجل في تخطيطاته للمستقبل، في استشارات النجاح […]

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