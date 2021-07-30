محكمة مصرية تقضي بإعدام 24 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين

2021/07/30 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – أصدرت محكمة مصرية أحكاما بالإعدام بحق 24 عضوا في جماعة “الإخوان المسلمين” لإدانتهم بقتل شرطيين في قضيتين منفصلتين، وفق ما أعلن مصدر قضائي الخميس.وكان القضاء المصري صنّف “الإخوان المسلمين” في العام 2013 “تنظيما إرهابيا” بعد إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي حكم البلاد عاما واحدا.والخميس دانت محكمة جنايات […]

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