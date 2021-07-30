2021/07/30 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترفت حركة طالبان، الخميس، بأنها قتلت مؤخرا شرطيا أفغانيا اشتُهر بمقاطع فيديو فكاهية كان ينشرها عبر الإنترنت، بعد موجة تأثر عمت أفغانستان جراء نشر صور تظهر تعرضه للضرب على أيدي متمردين ثم تعرض جثته.

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