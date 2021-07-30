2021/07/30 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس حزب النهضة التونسي ذي المرجعية الإسلامية، راشد الغنوشي، الخميس، إلى حوار وطني في البلاد، وأبدى في مقابلة مع وكالة فرانس برس استعداد حزبه لـ"أي تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية"، بعد ثلاثة أيام على إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، توليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغنوشي: مستعدون لأي تنازل من أجل إعادة الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغنوشي: مستعدون لأي تنازل من أجل إعادة الديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).