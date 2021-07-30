الاقتصاد الأميركي يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة

2021/07/30 | 05:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من عام 2021 إلى مستوى ما قبل الجائحة، على الرغم من زيادة مخيّبة للأمل لإجمالي الناتج المحلي للبلاد، في حين تواصل أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعها بوتيرة هي الأسرع منذ نحو 40 عاما.

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